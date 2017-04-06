У питанні санкцій проти РФ не може бути жодних компромісів - президент ПА НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі обговорив необхідність продовження санкційного тиску на країну-агресора, "доки Крим і Донбас не повернуться до складу України", повідомляється на офіційному сайті РНБО.

За словами П.Аллі, в цьому питанні не може бути жодних компромісів. "Країни-члени НАТО мають щодо цього питання чітку позицію. Ми не ставимо на карту питання свободи народу", - наголосив він.

Співрозмовники обговорили реформування сектора безпеки та оборони України за стандартами НАТО. О.Турчинов зазначив, що модернізація відбувається "незважаючи на російську агресію та перебуває вже на фінішній прямій". "Для нашої держави немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції", - зазначив він.

У свою чергу П.Аллі наголосив, що країни-члени НАТО підтримують реформи, що відбуваються в Україні, та прагнення України до євроатлантичної інтеграції.

За словами О.Турчинова, українські спецслужби фіксують активну діяльність РФ щодо нарощення військового потенціалу "насамперед на західному та південному стратегічних напрямках". "Аналізуючи ці дані, ми не можемо виключати розширення військової агресії проти нашої країни", - сказав секретар РНБО України, додавши, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а й західним партнерам.

Він зазначив, що в цьому контексті дуже важливо відновити військово-технічну співпрацю України з її західними партнерами, "штучно заблоковану в 2014 році". "Відсутність військово-технічної співпраці з нашими партнерами не сприяє збільшенню оборонного потенціалу України, який ми вважаємо складовою оборонного потенціалу всієї Європи", - сказав О.Турчинов.