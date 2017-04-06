Політика

18:15 06.04.2017

У питанні санкцій проти РФ не може бути жодних компромісів - президент ПА НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі обговорив необхідність продовження санкційного тиску на країну-агресора, "доки Крим і Донбас не повернуться до складу України", повідомляється на офіційному сайті РНБО.

За словами П.Аллі, в цьому питанні не може бути жодних компромісів. "Країни-члени НАТО мають щодо цього питання чітку позицію. Ми не ставимо на карту питання свободи народу", - наголосив він.

Співрозмовники обговорили реформування сектора безпеки та оборони України за стандартами НАТО. О.Турчинов зазначив, що модернізація відбувається "незважаючи на російську агресію та перебуває вже на фінішній прямій". "Для нашої держави немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції", - зазначив він.

У свою чергу П.Аллі наголосив, що країни-члени НАТО підтримують реформи, що відбуваються в Україні, та прагнення України до євроатлантичної інтеграції.

За словами О.Турчинова, українські спецслужби фіксують активну діяльність РФ щодо нарощення військового потенціалу "насамперед на західному та південному стратегічних напрямках". "Аналізуючи ці дані, ми не можемо виключати розширення військової агресії проти нашої країни", - сказав секретар РНБО України, додавши, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а й західним партнерам.

Він зазначив, що в цьому контексті дуже важливо відновити військово-технічну співпрацю України з її західними партнерами, "штучно заблоковану в 2014 році". "Відсутність військово-технічної співпраці з нашими партнерами не сприяє збільшенню оборонного потенціалу України, який ми вважаємо складовою оборонного потенціалу всієї Європи", - сказав О.Турчинов.

ВАЖЛИВЕ

Президент ПА НАТО на зустрічі з Порошенком: Захист України - це захист нас самих

Питання протистояння російській дезінформації актуальне не лише для України - президент ПА НАТО

Порошенко: Рішення ЄП - ще не скасування віз для українців, і ми працюємо над тим, щоб остаточні терміни не були скасовані

Європарламент підтримав надання "безвізу" ЄС для України

Порошенко закликає країни ЄС обговорити ініціативу ЄНП щодо "плану Маршалла" для України

ОСТАННЄ

Порошенко обговорив із прем'єром Литви розвиток транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море

Порошенко обговорив із Ратасом залучення естонського досвіду у сфері розвитку електронного урядування

Парубій сподівається, що дискусії щодо оновлення ЦВК незабаром завершаться

Україна безкоштовно оформлятиме громадянам Угорщини довгострокові візи для в'їзду до країни

Яценюк: Північноатлантичному альянсу варто подумати над співпрацею з Україною у форматі НАТО+

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog814.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА