Порошенко обговорив із Ратасом залучення естонського досвіду у сфері розвитку електронного урядування

Президент України Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом розширення торговельно-економічного співробітництва та залучення естонського досвіду в розвитку електронного урядування.

Як повідомляє прес-служба президента України, зустріч П.Порошенка та Ю.Ратаса відбулася в Києві в четвер.

"Глава держави відзначив зацікавленість України у розширенні торговельно-економічного співробітництва з Естонією та відзначив значний потенціал для збільшення обсягів естонських інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, П.Порошенко висловив сподівання на активізацію взаємодії з Естонією в питаннях європейської інтеграції, зокрема під час естонського головування в ЄС у другій половині поточного року.

Було також обговорено можливості подальшого залучення Україною передового досвіду Естонії, зокрема щодо розвитку електронного урядування.

"Глава держави подякував Естонії за тверду політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну позицію щодо засудження і невизнання анексії Криму", - повідомила прес-служба президента України.

П.Порошенко висловив вдячність естонським партнерам за рішучу позицію на підтримку політики санкцій та їх збереження до повної імплементації Росією Мінських домовленостей.