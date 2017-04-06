Політика

18:24 06.04.2017

Порошенко обговорив із Ратасом залучення естонського досвіду у сфері розвитку електронного урядування

Президент України Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом розширення торговельно-економічного співробітництва та залучення естонського досвіду в розвитку електронного урядування.

Як повідомляє прес-служба президента України, зустріч П.Порошенка та Ю.Ратаса відбулася в Києві в четвер.

"Глава держави відзначив зацікавленість України у розширенні торговельно-економічного співробітництва з Естонією та відзначив значний потенціал для збільшення обсягів естонських інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, П.Порошенко висловив сподівання на активізацію взаємодії з Естонією в питаннях європейської інтеграції, зокрема під час естонського головування в ЄС у другій половині поточного року.

Було також обговорено можливості подальшого залучення Україною передового досвіду Естонії, зокрема щодо розвитку електронного урядування.

"Глава держави подякував Естонії за тверду політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну позицію щодо засудження і невизнання анексії Криму", - повідомила прес-служба президента України.

П.Порошенко висловив вдячність естонським партнерам за рішучу позицію на підтримку політики санкцій та їх збереження до повної імплементації Росією Мінських домовленостей.

ВАЖЛИВЕ

Президент ПА НАТО на зустрічі з Порошенком: Захист України - це захист нас самих

У питанні санкцій проти РФ не може бути жодних компромісів - президент ПА НАТО

Питання протистояння російській дезінформації актуальне не лише для України - президент ПА НАТО

Порошенко: Рішення ЄП - ще не скасування віз для українців, і ми працюємо над тим, щоб остаточні терміни не були скасовані

Європарламент підтримав надання "безвізу" ЄС для України

ОСТАННЄ

Порошенко обговорив із прем'єром Литви розвиток транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море

Парубій сподівається, що дискусії щодо оновлення ЦВК незабаром завершаться

Україна безкоштовно оформлятиме громадянам Угорщини довгострокові візи для в'їзду до країни

Яценюк: Північноатлантичному альянсу варто подумати над співпрацею з Україною у форматі НАТО+

Надання "безвізу" Україні сприятиме залученню інвестицій та допоможе розвитку туризму - Гопко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на поплавки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА