Порошенко обговорив із прем'єром Литви розвиток транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море

Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквярняліс обговорили спільну роботу з розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море.

Як повідомляє прес-служба президента України, під час зустрічі в Києві в четвер сторони погодилися з важливістю розширення торговельно-економічного співробітництва.

"Було домовлено про подальшу спільну роботу з метою розвитку міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море", - йдеться в повідомленні.

П.Порошенко відзначив стратегічний характер українсько-литовських відносин та активний двосторонній політичний діалог. "Він висловив вдячність литовській стороні за потужну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну позицію Литви щодо засудження та невизнання анексії Криму", - йдеться в повідомленні.

Президент України також подякував Литві за практичну допомогу в зміцненні обороноздатності України, надану литовською стороною гуманітарну допомогу, а також вітав литовську ініціативу "Новий європейський план для України на 2017-2020 рр.".