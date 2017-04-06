Київ очікує найближчими тижнями позитивного рішення Ради ЄС про надання "безвізу" для громадян України - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що вже найближчим часом очікує позитивного рішення Ради Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму з ЄС.

"Я щиро вітаю всіх з успішним голосуванням в Європейському парламенті. Тепер слово за Радою Європейського Союзу. Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. У постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це відбулося якнайшвидше", - сказав П.Порошенко у своєму телезверненні до українського народу щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України.

Президент України зазначив, що безвіз "матиме важливе практичне значення для багатьох громадян". "Майже 3 млн українців уже отримали або зараз отримують біометричні паспорти, ті паспорти, які необхідні для безвізових поїздок. Лише за 2016 рік українці понад 15 млн разів перетнули державний кордон із країнами Європейського Союзу", - сказав П.Порошенко.

Він наголосив, що українська влада має працювати над тим, щоб кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити подорожі до Європи, зростала.

"Але рішення Європарламенту - це значно ширше, ніж вільні подорожі та свобода пересування. Це - ще більша гордість за українське громадянство і привабливість українського паспорта. Це - символ приналежності України до загального європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна - частина об'єднаної Європи, від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію в Європу", - сказав президент України.

Він також зазначив, що сьогоднішнє голосування в Європейському парламенті - це ще і визнання глибини реформ, які проводяться в Україні, і наголосив, що відчував і відчуває "свою персональну відповідальність за успішність" проекту "безвізовий режим".

П.Порошенко ще раз подякував президенту Європарламенту, доповідачам Європарламенту з українського питання, євродепутатам, українським дипломатам та народним депутатам, які "рухали цей процес".

"Вклоняюся славним українським воїнам, які у боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, а й усю систему цінностей Старого Світу", - також сказав президент України.