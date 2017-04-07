Політика

09:42 07.04.2017

Клімкін: На завершення процедур щодо безвізового режиму з ЄС я даю два місяці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін упевнений, що процес візової лібералізації між Україною і Європейським Союзом триватиме до двох місяців, а також вважає можливим збільшення кількості поїздок українців до Європи до 150 млн на рік.

"За процедурами ЄС я даю два місяці плюс-мінус. Це приблизно, так як воно буде відбуватися", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю вранці, говорячи про приблизні терміни завершення процедури введення безвізового режиму України з ЄС.

П. Клімкін також нагадав, що завершення процесу лібералізації візового режиму вимагає ще кількох процедурних моментів, зокрема, підтвердження цього питання комітетом постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER), а також підготовка та прийняття рішення Радою ЄС.

Глава МЗС розповів, що після цього документ має підписати президент Європарламенту та представник головуючої в ЄС країни (Мальти) і потім документ опублікують в офіційному журналі ЄС.

"У минулому році у нас було приблизно 15 млн поїздок до ЄС. Моя амбіція, щоб таких поїздок було 100-150 млн., для такого звичайно потрібні біометричні паспорти", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що після вступу цього рішення в силу українці зможуть перетинати кордон з ЄС за наявності біометричного паспорта.

"Насправді не треба тягнути велику пачку документів на кордон. На кордоні потрібен тільки паспорт, разом з ним вам потрібен квиток, поліс страхування. Прикордонникам, особливо на першому етапі важливо підтвердити мету вашої поїздки... Можуть запитати чи є у вас фінансові кошти", - уточнив глава зовнішньополітичного відомства України.

Як повідомлялося, на засіданні Європарламенту 6 квітня 521 євродепутат проголосував "за" надання безвізового режиму ЄС для українців, 75 – "проти" і 36 - утрималися.

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