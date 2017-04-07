Політика

11:52 07.04.2017

Україна очікує від міжнародних партнерів жорсткої реакції на масові затримання в Сімферополі

Україна повідомила міжнародним партнерам про ситуацію з затриманням в окупованому Сімферополі на ринку в четвер, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Щодо вчорашніх подій ми вже повідомляли наших партнерів з метою отримати відповідну максимально жорстку реакцію", - сказав П. Клімкін під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

У свою чергу народний депутат з фракції Блок Петра Порошенко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму запитанні до міністра уточнив, що в четвер на ринку в Сімферополі затримали 80 осіб.

Як повідомлялося, в окупованому РФ Сімферополі в четвер вранці співробітники спецпідрозділу "ОМОН" затримали понад 60 "осіб неслов'янської зовнішності" і примусово взяли у них відбитки пальців. При проведенні операції ринок був оточений.

Генеральна прокуратура України того ж дня почала кримінальне провадження у зв'язку з незаконним затриманням за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб). Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а процесуальне керівництво прокуратури прокурорам Автономної Республіки Крим.

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