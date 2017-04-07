Політика

12:32 07.04.2017

Київ сподівається на створення міжнародного майданчика із повернення Криму

Міжнародний майданчик із повернення окупованого Криму під контроль України може бути створено на базі "великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія) із залученням ЄС або женевського формату (Україна, ЄС, США, РФ), заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, на це згодні всі сторони, окрім РФ. "Ідея створення окремого формату (щодо Криму - ІФ) стосується ідеї побудови цього або на майданчику Великої сімки із залученням Європейського Союзу, або із залученням женевського формату. На сьогоднішній день у нас є згода всіх партнерів, окрім, звичайно, Російської Федерації, яка намагається тотально блокувати це питання", - сказав П. Клімкін під час години запитань до уряду у Верховній Раді України в п'ятницю.

Міністр додав, що Україна працює з верховним комісаром ООН з прав людини, з Радою Європи, щоб був доступ на територію тимчасово окупованого Криму, і наголосив, що Київ зараз робить особливий акцент на питанні прав людини.

"Ми хочемо почати з ключових питань, що стосуються прав людини - те, що ми робимо - на міжнародних майданчиках і поступово додавати до цього інші питання", - додав П. Клімкін.

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