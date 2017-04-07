БПП знову запропонує Брауна на посаду аудитора НАБУ від Ради – Лещенко

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" має намір запропонувати Верховній Раді України делегувати до комісії із проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Найджела Брауна, повідомив народний депутат з фракції БПП Сергій Лещенко.

"Звертаю увагу на наступ на антикорупційні органи наступного тижня. І Найджела Брауна знову вноситимуть до парламенту за ініціативи "Блоку Петра Порошенка", щоб знищити Антикорупційне бюро як єдиний антикорупційний орган в Україні", - заявив С. Лещенко з трибуни парламенту на пленарному засіданні в п'ятницю.

У свою чергу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму блозі на сайті інтернет-видання "Українська правда" повідомив, що керівник фракції БПП Артур Герасимов направив листа голові парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгору Соболєву, в якому фракція БПП пропонує Н.Брауна для обговорення в комітеті під час розгляду питання затвердження кандидатур від Ради члени комісії з аудиту діяльності НАБУ України.

Копію цього листа, отриманого у відповідь на свій запит Центру протидії корупції, В. Шабунін також опублікував у своєму блозі.

Як повідомлялося, 21 березня 2017 року, на пленарному засіданні Ради депутати України не змогли делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту НАБУ. За нього проголосували 200 парламентаріїв за мінімально необхідних 226.

Перед цим голова парламенту Андрій Парубій виніс на рейтингове голосування кандидатури як Н.Брауна, так і другого кандидата – Роберта Сторча. Під час рейтингового голосування перший кандидат набрав більше голосів, після чого його кандидатуру винесли на голосування для затвердження незалежних аудиторів НАБУ.

У свою чергу, кілька громадських організацій запропонували Кабінету Міністрів кандидатури до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ для затвердження за квотою уряду кандидатури американського прокурора Марти Борщ, іспанської прокурора Карлоса Кастресану, який очолював створену ООН Міжнародну комісію по боротьбі з безкарністю в Гватемалі, і Джованні Кесслера, який брав участь у виборі директора НАБУ.

Антикорупційний комітет Ради вирішив провести консультації з можливими кандидатами в комісію з аудиту НАБУ, яких громадські організації запропонували Кабміну.

5 квітня антикорупційний комітет Ради прийняв рішення оголосити новий конкурс для обрання членів комісії з незалежного аудиту НАБУ - заявки від можливих учасників конкурсу приймаються до 3 травня.