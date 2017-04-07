Політика

14:18 07.04.2017

Парубій назвав е-декларації та ліквідацію газової залежності від РФ головними кроками у боротьбі з корупцією в Україні

Запровадження електронних декларацій доходів чиновників і політиків і ліквідація газової залежності від Росії були найдієвішими кроками на шляху боротьби з корупцією в Україні, заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"У газовій сфері була найбільша корупційна складова. Більшість корупційних коштів були зосереджені там. Нам говорили, що газовий бізнес - це бізнес президентів і прем'єрів. Україна вже 2 роки не бере жодного кубометра газу у Росії. Це зробило уряд Яценюка (колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка – РЕД.) і продовжує робити уряд Гройсмана (прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана - ІФ). Це неймовірний крок у боротьбі з корупцією ", - сказав він на 10-му Київському форумі з безпеки у п'ятницю в Києві.

А. Парубій зазначив, що не всі реформи в Україні популярні, "але важкі кроки суспільство змогло зробити".

"У жодній країні світу немає більш прозорих електронних декларацій, ніж в Україні. Це відкриті реєстри всього майна, реєстри доступу до майна всіх чиновників", - зазначив спікер.

Водночас спікер українського парламенту зазначив, що прояви корупції все ще залишилися. "Ця хвороба роками роз'їдала суспільство, ще з часів Радянського союзу, і доводиться поетапно виходити з цієї хвороби. Ми рухаємося в правильному напрямку", -наголосив А. Парубій.

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