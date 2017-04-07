Безвізовий режим з ЄС сприятиме економічному зростанню в Україні - Стулік

Безвізовий режим для громадян України з Європейським Союзом сприятиме розвитку економіки та підприємництва в Україні, вважає прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

"Підприємницький клас, середній клас найбільше скористається цією перевагою, яка також пов'язана і з ЗВТ (зоною вільної торгівлі - ІФ). Взаємна торгівля між ЄС та Україною зростає, і тут посилюватимуться природні, натуральні зв'язки між Україною та Європою через ці бізнес-контакти. Це дасть поштовх економічному зростанню в Україні, це набагато спростить можливість бізнесу виходити на європейські ринки", - сказав Д.Стулік у рамках круглого столу "Безвіз: чи стане світ більш відкритим до українців?", організованим Інститутом Горшеніна в п'ятницю в Києві.

Він також зазначив, що згідно зі статистикою серед громадян України, які відвідали країни ЄС минулого року, найбільшу кількість становили підприємці - 20%, на другому місці студенти - 17%.