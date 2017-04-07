У Києві сподіваються, що українці незабаром зможуть їздити без віз до Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що з ухваленням остаточного рішення про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом українці незабаром зможуть їздити без віз також до Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії.

"Я сподіваюся, що за кілька місяців до аналогічного рішення приєднаються й інші країни, які мають особливий статус з ЄС, такі як Ісландія, Швейцарія та інші", - сказав заступник директора департаменту ЄС МЗС України Сергій Саєнко у рамках круглого столу "Безвіз: чи стане світ більш відкритим до українців?", організованого Інститутом Горшеніна в п'ятницю в Києві.

Він розповів, що такі переговори з відповідними державами були. "Дійсно, для цих країн визначальним є рішення ЄС надати безвізовий режим.... Я сподіваюся, що офіційне ухвалення безвізового режиму підштовхне столиці цих чотирьох країн (Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Ісландія) ухвалити позитивне рішення", - уточнив С.Саєнко