Політика

16:37 07.04.2017

Луценко та Йованович обговорили пріоритети Генпрокуратури України на 2017 рік

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорив із послом США в Україні Марі Йованович стан реформування органів прокуратури України.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури, під час зустрічі в Києві Ю.Луценко поінформував М.Йованович про стан реформування органів прокуратури України, досягнуті результати роботи відомства у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, а також окреслив пріоритети відомства на 2017 рік.

Під час заходу сторони також обговорили окремі питання двосторонньої співпраці, зокрема щодо розслідування актуальних кримінальних проваджень, та наголосили на важливості поглиблення активізації взаємодії у напрямі повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

"Американська сторона висловила підтримку Генеральній прокуратурі України на шляху реформування з метою забезпечення її роботи відповідно до найкращих міжнародних стандартів", - йдеться в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Зустріч політрадників лідерів "Нормандської четвірки" була безрезультатною - Клімкін

Парубій назвав е-декларації та ліквідацію газової залежності від РФ головними кроками у боротьбі з корупцією в Україні

БПП знову запропонує Брауна на посаду аудитора НАБУ від Ради – Лещенко

Київ сподівається на створення міжнародного майданчика із повернення Криму

Канада очікує домовленості влади і суспільства про скасування е-декларування громадських організацій

ОСТАННЄ

У Києві сподіваються, що українці незабаром зможуть їздити без віз до Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії

Безвізовий режим з ЄС сприятиме економічному зростанню в Україні - Стулік

Україна очікує від міжнародних партнерів жорсткої реакції на масові затримання в Сімферополі

Введення безвізового режиму з країнами ЄС сприятиме приходу в Україну інвестицій – перший віце-спікер

Клімкін: На завершення процедур щодо безвізового режиму з ЄС я даю два місяці

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
письменные столы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА