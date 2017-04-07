Луценко та Йованович обговорили пріоритети Генпрокуратури України на 2017 рік

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обговорив із послом США в Україні Марі Йованович стан реформування органів прокуратури України.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури, під час зустрічі в Києві Ю.Луценко поінформував М.Йованович про стан реформування органів прокуратури України, досягнуті результати роботи відомства у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, а також окреслив пріоритети відомства на 2017 рік.

Під час заходу сторони також обговорили окремі питання двосторонньої співпраці, зокрема щодо розслідування актуальних кримінальних проваджень, та наголосили на важливості поглиблення активізації взаємодії у напрямі повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

"Американська сторона висловила підтримку Генеральній прокуратурі України на шляху реформування з метою забезпечення її роботи відповідно до найкращих міжнародних стандартів", - йдеться в повідомленні.