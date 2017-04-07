Політика

16:51 07.04.2017

Зустріч політрадників лідерів "Нормандської четвірки" була безрезультатною - Клімкін

Зустріч "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників, яка відбулася напередодні, не дала бажаних результатів, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Була дуже складна дискусія, яка не принесла жодного бажаного результату, і ключові моменти були сфокусовані на необхідності досягнення реальної безпеки, звільненні заручників і, звісно, концепції дорожньої карти", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

П.Клімкін зазначив, що подальші зустрічі "Нормандської четвірки" на різних рівнях стануть можливі, якщо від них у перспективі можна буде очікувати якихось результатів.

"Має бути результат і бажання йти вперед. Якщо це спекуляції і ми крутимося навколо тих самих питань, у тій самій логіці, то для чого зустрічатися", - додав міністр.

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