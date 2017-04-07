Санкції проти РФ збережуться до повного виконання "Мінська" - посол Німеччини

Німеччина залишається на позиції збереження санкцій стосовно Росії до повного виконання всіх пунктів Мінських угод, наголосив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Є чітка позиція мого уряду, зняття санкцій прив'язане до повного виконання всіх пунктів Мінських угод. І ми залишаємося на цьому", - сказав посол у рамках панельної дискусії "Європа зіткнення інтересів" на Київському безпековому форумі в п'ятницю.

Дипломат також зазначив, що в нинішніх умовах немає реальної альтернативи Мінському формату.

"Легко сказати, що Мінські угоди мають символічний характер, але хоч би якою була критика, є незадоволення, яке також виправдане. Нас також не задовольняє розвиток подій, але зняття з порядку денного цього (формату - ІФ) ставить питання про те, що буде натомість. Немає відповіді, яка була б реалістична та прийнятна одночасно", - зазначив Е.Райхель.