Політика

19:01 07.04.2017

Порошенко і Пенс під час телефонної розмови погодили графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з віце-президентом США Майком Пенсом погодив графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні.

Як повідомляє прес-служба президента України в п'ятницю, глава Української держави поінформував віце-президента США щодо погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема порушення Росією режиму припинення вогню.

"Віце-президент М.Пенс наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що співрозмовники погодили графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні.

П.Порошенко також висловив підтримку діям США для запобігання подальшим військовим злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення в Сирії.

"Зі свого боку Майк Пенс подякував Україні за солідарність зі США після газової атаки в Ідлібі", - йдеться в повідомленні прес-служби президента України.

М.Пенс також привітав П.Порошенка з наданням чергового траншу Міжнародного валютного фонду, відзначивши успіх української влади у впровадженні важливих реформ.

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