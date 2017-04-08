Ракетний удар США по Сирії вже позначився на американсько-російських відносинах – ЗМІ

Ракетний удар, завданий США по авіабазі сирійських урядових військ, вніс зміни в американсько-російські відносини, щодо можливої взаємодії в Сирії, вважає газета Wall Street Journal.

Вона пише, що цей удар, спрямований проти президента Сирії Башара Асада, "вніс зміни в динаміку відносин США і Росії щодо сирійської проблеми.

Нинішні дії Вашингтона підтвердили, що нова американська адміністрація відійшла від побоювання ризикованих акцій, на що страждала адміністрація Барака Обами, і чим у своїх інтересах тривалий час користувалася Росія.

На думку видання, у США сподіваються, що такі рішучі дії означають "початок нового підходу Вашингтона до переговорів з Москвою".

Цей похід в умовах, коли "надії на швидке поліпшення відносин (між США і РФ - ІФ) вже відпали", може ускладнити запланований на 12 квітня візит до Москви держсекретаря США Рекса Тіллерсона, про що свідчить офіційна реакція Москви на ракетний удар, пише газета.

Вона наголошує, що завдання удару по Сирії стало сигналом усьому світу про те, що США готові більш активно, ніж попередній уряд, використовувати силу, зокрема і у відносинах з Росією.