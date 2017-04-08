Політика

13:35 08.04.2017

Порошенко затвердив річну національну програму під егідою комісії Україна – НАТО на 2017р

Президент України Петро Порошенко затвердив річну національну програму під егідою комісії Україна – НАТО на 2017 рік

Відповідний указ президента України №103/2017 від 8 квітня 2017 року оприлюднено у суботу на сайті глави Української держави.

"З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань співробітництва України з організацією Північноатлантичного договору, виконання рішень, ухвалених під час засідання Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав і урядів (9 липня 2016 року, р. Варшава, Польща), а також згідно з пунктами 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік".

Також П.Порошенко доручив Державному комітету телебачення і радіомовлення України, профільним міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити інформування громадськості про перебіг і результати її виконання.

Річна національна програма та основні заходи, які мало бути проведено в її рамках, що додаються.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

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