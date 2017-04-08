Участь голови "Нафтогазу" передбачено у засіданні комітету застпостпредів у форматі Україна-НАТО - план заходів

У квітні заплановано засідання комітету заступників постійних представників у форматі комісії Україна – НАТО за участю голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва за результатами Стокгольмського арбітражу щодо спору з російським "Газпромом", а в липні заплановано візит делегації НАТО в Україну, йдеться в індикативному плані заходів у рамках комісії Україна – НАТО на 2017 р.

Згідно з додатком 2 до річної національної програми під егідою комісії Україна – НАТО на 2017 р, затвердженої указом президента України №103/2017 від 8 квітня 2017 року, у квітні заплановано засідання комітету заступників постійних представників (у форматі Комісії Україна – НАТО за участю голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань енергетичної безпеки, зокрема щодо результатів засідання Стокгольмського арбітражу.

Крім того, в цьому місяці має відбутися засідання спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.

На квітень-травень заплановано засідання спільної робочої групи Україна – НАТО з планування на випадок надзвичайних ситуацій; а також засідання на рівні послів за участю секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

У травні, згідно з орієнтовним планом заходів, значаться засідання комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки (у форматі комісії Україна – НАТО за участю заступника міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з питань європейської інтеграції щодо правових інструментів, які застосовує Україна для захисту національних інтересів і подолання наслідків агресії Російської Федерації.

Крім того, заплановано засідання комісії Україна – НАТО на рівні послів за участю міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша щодо підготовки до засідання комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, захисту прав внутрішньо переміщених осіб та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також планується засідання спільної робочої групи Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля.

У червні очікується засідання комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки (у форматі комісії Україна – НАТО) щодо огляду стану реалізації комплексного пакету допомоги НАТО для України; засідання комітету заступників постійних представників щодо ситуації безпеки в Чорному морі; засідання керівного комітету спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня щодо програми професійного розвитку цивільного персоналу сектора безпеки і оборони.

У липні планується візит делегації Північноатлантичної ради в Україну; засідання спільної робочої групи Україна – НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

На вересень заплановано засідання комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки (у форматі Комісії Україна – НАТО за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо прав людини і прав національних меншин в Україні.

У жовтні відбудеться засідання спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня; візит в Україну делегації Міжнародного секретаріату НАТО з метою оцінки виконання річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік.

На листопад заплановано засідання спільної робочої групи Україна – НАТО з питань економічної безпеки з обговорення енергетичної безпеки.

У грудні відбудеться засідання комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ; чергове засідання комітету заступників постійних представників з питань енергетичної безпеки за участю голови правління НАК "Нафтогаз України";

Також на грудень заплановано засідання комітету НАТО з питань партнерств та колективної безпеки щодо оцінки виконання річної національної програми під егідою комісії Україна – НАТО на 2017р і підготовки проекту річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 р.