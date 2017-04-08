Порошенко обговорив із делегацією Європарламенту перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС

На зустрічі президента України Петра Порошенка з делегацією Європейського Парламенту на чолі з головою Комітету із закордонних справ Девідом Макаллістером сторони обговорили перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Було обговорено перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, шляхи розкриття потенціалу поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, зокрема схвалення Європарламентом додаткових автономних торгових преференцій Україні, а також питання енергетичної безпеки європейського континенту", – йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Глава держави висловив глибоку вдячність Європейському парламенту за схвалення 6 квітня рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

"Це рішення стало чітким підтвердженням потужної підтримки з боку Європарламенту європейського майбутнього нашої держави", наголосив П.Порошенко.

Також лідер України високо оцінив активну позицію Європарламенту щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму та підтримки зусиль з деокупації півострова і його повернення під суверенітет України.

Водночас сторони відзначили необхідність вжиття конкретних заходів для підвищення ефективності протидії російській дезінформаційній кампанії в Європі.