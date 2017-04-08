Глава британського МЗС заявляє, що скасовує візит до Москви у зв'язку з подіями в Сирії

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив у суботу, що скасовує візит в Росію у зв'язку з розвитком подій у Сирії.

"Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вирішив не робити запланований на 10 квітень візит у Москву", - йдеться в заяві британського зовнішньополітичного відомства.

"Розвиток подій у Сирії в корені змінився. Тепер мій пріоритет - продовжувати контакти зі США та іншими напередодні зустрічі G7 10-11 квітня, щоб налагодити координовану міжнародну підтримку перемир'я (в Сирії - ІФ) та інтенсифікувати політичний процес", - наводяться в заяві слова Б.Джонсона.

Він наголосив, що обговорив ситуацію з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. "Він, як і планувалося, відвідає Москву, і після саміту G7 зможе передати це зрозуміле і скоординоване послання російській стороні", - зазначив Б.Джонсон.

Британський міністр зазначив, що Лондон "шкодує, що Росія продовжує захищати режим Асада навіть після атаки із застосуванням хімічної зброї проти ні в чому не винних мирних жителів. Ми закликаємо Росію зробити все можливе, щоб досягти політичного рішення в Сирії і працювати з іншим світовим співтовариством над тим, щоб шокуючі події минулого тижня (сирійська хімічна атака - ІФ) більше ніколи не повторилися.