Політика

13:18 09.04.2017

Зміна сирійського режиму є одним із пріоритетів США - американський постпред при ООН

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що зміна режиму президента Сирії Башара Асада залишається одним із пріоритетів американської адміністрації.

"Ми не бачимо мирну Сирію з Асадом", - сказала вона в ефірі телеканалу CNN.

Цю заяву було зроблено після ракетного удару США по авіабазі сирійських Військово-Повітряних сил в провінції Хомс, підставою для якого США назвали те, що з аеродрому цієї бази злітали літаки, які раніше завдали удару із застосуванням хімічної зброї у провінції Ідліб, що призвело до численних жертв.

Постпред додала, що зміна режиму - не єдиний пріоритет.

"Є кілька пріоритетів. Усунення Асада не є єдиним", - пояснила вона. До інших вона зарахувала розгром ІДІЛ, припинення впливу Ірану в Сирії та політичне врегулювання.

Раніше постпред заявляла, що усунення Б.Асада більше не є пріоритетним завданням політики США в Сирії.

Однак держсекретар США Рекс Тіллерсон зі свого боку заявив, що основним пріоритетом американської політики щодо Сирії залишається боротьба проти терористичного угрупування ІДІЛ.

"Ми розглядаємо як головний пріоритет перемогу над ІДІЛ", - заявив він в інтерв'ю телеканалу CBS.

Дипломат зазначив, що після цього можна буде розглядати питання про стабілізацію ситуації в Сирії загалом.

"Якщо ми зможемо забезпечити припинення вогню в зонах стабілізації в Сирії, тоді, я вірю, можна буде створити умови для початку корисного політичного процесу", - сказав Р.Тіллерсон.

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