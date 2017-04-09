Політика

16:26 09.04.2017

Москва теж відповідальна за хімічну атаку в Сирії, - глава Міноборони Великої Британії

Відповідальною за застосування хімічної зброї в Сирії разом з режимом Башара Асада має бути і Росія, вважає міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

"Росія також відповідальна за кожну смерть цивільних осіб минулого тижня", - написав він у статті, опублікованій в "Санді таймс", зазначивши, що режим Б.Асада використовував хімічну зброю "у неї (Росії - ІФ) перед очима",

Він зазначив, що "якщо Росія хоче, щоб з неї зняли відповідальність за хіматаки в майбутньому", Москва має активізувати дії щодо дотримання зобов'язань, назавжди знищити хімічні арсенали Асада, а також взяти активну участь у мирному процесі ООН у Сирії".

М.Феллон також закликав Росію посилити тиск на Б.Асада і змусити його погодитися на формування такого майбутнього уряду, в якому він "не відіграватиме ніякої ролі".

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