Клімкін 12 квітня візьме участь у засіданні глав МЗС "Вишеградської четвірки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував свою участь у засіданні міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки" (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) 12 квітня.

"Одна з ідей, які я послідовно просуваю, буду просувати 12 квітня під час засідання міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, плюс Східного партнерства це обміни ... Це стосується студентів, школярів, звичайно, наших вчених, усіх", - сказав він в ефірі телеканалу "Інтер" в неділю.

Міністр також зазначив, що тема обмінів стає актуальною в контексті отримання Україною безвізового режиму з Європейським союзом.