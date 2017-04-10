Опоблок заявляє про стеження за С. Льовочкіним, організоване керівництвом МВС

"Опозиційний блок" вимагає від Міністерства внутрішніх справ припинити незаконне стеження за заступником голови фракції Сергієм Льовочкіним.

У поширеному в понеділок повідомленні прес-служби Опоблоку наголошується, що співробітники спецпідрозділу "Титан" МВС, які працюють з С. Льовочкіним за договором охорони, неодноразово фіксували стеження за пересуваннями і офісом, що велося співробітниками сьомого управління МВС, що підкоряється міністрові Арсену Авакову. Співробітники охорони народного депутата неодноразово офіційно повідомляли про незаконне стеження за народним депутатом за лінією 102.

В останні дні заступника голови фракції "Опозиційного блоку" переслідували одні і ті ж співробітники МВС на автомобілі "Шкода" з підставними номерами, знятими з обліку у 2010 році, зазначається в повідомленні.

Так, 7 квітня екіпаж "Шкоди" затримали співробітники охорони С. Льовочкіна, на місце був викликаний поліцейський патруль. Проте екіпаж "Шкоди", щоб уникнути розгляду з патрульною службою, використовували спецталон, виданий екс-главою поліції Хатії Деканоїдзе. Патруль поліції відпустив затриманих, заявивши, що це їхні колеги – співробітники поліції.

"Опозиційний блок" вимагає припинити незаконні дії проти народних депутатів фракції і покарати винних.

"Опозиційний блок" рекомендує співробітникам поліції не виконувати злочинних наказів керівництва відомства, а також рекомендує керівництву МВС зайнятися виконанням посадових обов'язків.