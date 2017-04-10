У "Самопомочі" не вбачають необхідності відправляти у відставку Кабмін Гройсмана, але виступають за зміну деяких міністрів

Голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді України Олег Березюк вважає, що нинішній уряд на чолі з Володимиром Гройсманом не потрібно відправляти у відставку, але може йтися про зміну деяких міністрів.

"Заради розвитку інституційного держави цей уряд має працювати. Це моя особиста думка, дискусії на фракції у нас не було", - сказав О. Березюк журналістам у понеділок у Києві.

Він позитивно оцінив те, що уряд запустив медичну реформу.

Водночас голова фракції висловив припущення, що йтиметься про зміну деяких міністрів.

"Ми не розуміємо діяльність міністра палива і енергетики... Міністра з окупованим територіям ", - сказав О. Березюк.