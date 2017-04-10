Політика

13:23 10.04.2017

Засідання фракції БПП у понеділок відбудеться за участю президента і прем'єра

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман візьмуть участь у засіданні парламентської фракції "Блок Петра Порошенка", повідомив керівник фракції Артур Герасимов.

"На сьогодні заплановано засідання фракції "Блок Петра Порошенка" за участю президента України та прем'єр-міністра України", - повідомив він на брифінгу в понеділок у Києві.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні фракції оцінюватимуть діяльність уряду.

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