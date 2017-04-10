Ініціативна група з проведення референдуму щодо ринку землі збереться 19 квітня - Тимошенко

Керівник фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко повідомила, що збори ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму з питання запуску ринку сільськогосподарської землі призначено на 19 квітня.

"Ми вже провели всі необхідні організаційні дії, і на 19 квітня призначені збори ініціативної групи разом з українським об'єднанням фермерів, щоб цей референдум стартував", - сказала вона на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів у понеділок у Києві.

Керівник "Батьківщини" також застерегла Центральну виборчу комісію від перешкоджання проведенню референдуму.

Крім того, політик заявила, що на суддів Конституційного суду здійснюють тиск у зв'язку з поданим зверненням народних депутатів щодо скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялося, 7 квітня Ю. Тимошенко заявила, що партія ВО "Батьківщина" розпочинає кампанію з підготовки до всеукраїнського референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі. За її словами, "питання продажу або не продажу землі" має вирішувати лише український народ і лише на референдумі.