Уряд вчасно подав до Ради звіт про свою роботу і готовий до дискусії - Кубів

Кабінет Міністрів України своєчасно подав до Верховної Ради України річний звіт про свою роботу і готовий обговорювати пріоритети на 2017 рік, заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Уряд подав у рік своєї роботи звіт за регламентом. Ми абсолютно готові до дискусій, проходять широкі дискусії, як в стінах уряду, так і в комітетах, де обговорюються відповідно дискусійні питання та пріоритетні на цей рік", - сказав С. Кубів під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп Верховної Ради в Києві в понеділок.

Він наголосив, що "уряд і далі конструктивно працюватиме з Верховною Радою".

Як повідомлялося, 7 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нагадав, що 15 лютого Кабмін подав звіт уряду до парламенту, і заявив, що підстав для відставки уряду немає.