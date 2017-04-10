Політика

14:27 10.04.2017

Оцінка роботи уряду залежатимеме від звіту роботи міністерств – І. Луценко

Оцінка роботи українського уряду залежатиме від звіту роботи окремих міністерств, вважає представник президента України Петра Порошенка у Верховній Раді, народний депутат фракції БПП Ірина Луценко.

"Комітети Верховної Ради вже визначилися кожен з профільним міністерством, буде сформовано спільну думку про Кабінет міністрів заголом - чи задовольняє його робота, за якими напрямами, які міністерства пробуксовують, які міністерства показали випередження у своїй роботі... І коли буде зроблено за комітетами комплексну оцінку, після цього парламент визначитися, що робити з урядом", - сказала І. Луценко журналістам у понеділок у Києві.

"Сьогодні робота щодо звіту уряду відбувається в комітетах Верховної Ради. Кожен міністр, який працює з профільним комітетом, проходить такий звіт попередньо у кожному комітеті", - розповіла вона.

І. Луценко наголосила, що оцінка роботи уряду залежатиме від оцінки роботи кожного міністерства і міністра.

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