Київ не визнає результатів псевдовиборів у Південній Осетії

Міністерство закордонних справ України засуджує проведення незаконних виборів на непідконтрольній Грузії території Південної Осетії.

Згідно з повідомленням на офіційному сайті МЗС України, Київ засуджує проведення 9 квітня в Цхінвальському регіоні Грузії так званих "виборів президента" і "референдуму про перейменування цього регіону Грузії на "республіку Південна Осетія - держава Аланія" російським окупаційним режимом.

"Такі незаконні дії, поряд з проведенням 12 березня 2017 так званих "парламентських виборів" в окупованому абхазькому регіоні Грузії, є грубим порушенням міжнародного права і є елементом неоімперської політики Росії, спрямованої на дестабілізацію і підпорядкування держав Східної Європи", - йдеться в повідомленні МЗС України в понеділок.

У зовнішньополітичному відомстві підтвердили прихильність України до політики підтримки суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також "невизнання результатів цих заходів, як і будь-яких інших неправомірних дій Кремля".