Гонтарева виконуватиме свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ, повідомив Герасимов

Основним показником діяльності Валерії Гонтаревої на посаді голови Національного банку України є довіра іноземних партнерів, заявив керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов

"Найкращий показник діяльності глави Національного банку - це довіра іноземних партнерів. Для мене найкраща відповідь на питання, чи була успішною діяльність Валерії Гонтаревої, - заяви іноземних фінансових фахівців про неймовірні досягнення НБУ спільно з іншими гілками української влади", - сказав А.Герасимов на брифінгу після завершення погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і голів комітетів у понеділок, повідомляє прес-служба БПП.

Він зазначив, що Нацбанк "зробив блискучу роботу": в Україні відбулося очищення банківської системи, стабілізувався курс національної валюти, "завдяки ринковим методам управління".

"Всі пам'ятають, коли після початку російської агресії Україна втратила значну частину свого потенціалу, прогнози курсу гривні були жахливими. На сьогодні цього немає. Не забуваймо і про реформу Національного банку та про інші речі, завдяки яким вдалося стабілізувати фінансову систему країни ", - заявив А.Герасимов.

Керівник фракції БПП зазначив, що глава Національного банку подала заяву про відставку з дотриманням процедури і продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового керівника фінансової установи.

"На цьому пленарному тижні в порядку денному немає питання заслуховування звіту глави НБУ. Поки що немає і кандидата на цю посаду - його вносить глава держави. Це його компетенція. Упевнений, це буде авторитетна в банківській сфері людина, професіонал у своїй справі", - сказав народний депутат.