Нардепи і громадські активісти закликають владу ухвалити кадрові та законодавчі рішення для боротьби з корупцією

Низка народних депутатів України та громадських активістів підписали антикорупційну декларацію, в якій вимагають від влади, зокрема, створити Антикорупційний суд, призначити незалежних аудиторів Національного антикорупційного бюро та провести кадрові зміни в деяких відомствах.

Як повідомляє прес-служба народного депутата Світлани Заліщук, одного з підписантів декларації, цей документ містить 15 вимог, зокрема забезпечити створення незалежного Антикорупційного суду, призначити незалежних аудиторів для НАБУ і ухвалити закон про автономну "прослушку" і розслідуванні "під прикриттям" для цього бюро.

"Запустити повноцінну перевірку електронних декларацій чиновників Національним агентством щодо запобігання корупції. Усунути постійні збої в роботі Реєстру електронних декларацій і покарати відповідальних (...) Вибрати незалежне керівництво Державного бюро розслідувань і запустити цей орган, припинити нарешті досудове розслідування прокуратури. (...) створити незалежну Службу фінансових розслідувань", - сказано в декларації.

Підписанти також виступають за забезпечення переобрання складу Центральної виборчої комісії, негайне обрання нового незалежного глави Державної фіскальної служби на конкурсних засадах, а також зміну керівництва НКРЕКП і Антимонопольного комітету, терміново призначити новий склад Рахункової палати за результатами прозорого конкурсу.

Крім того, серед вимог - ухвалити закон про захист викривачів, терміново ухвалити зміни до закону "Про запобігання корупції", вилучивши пункт про обов'язкове декларування для громадських активістів, задіяних у сфері запобігання та протидії корупції; ухвалити нове законодавство про вибори з пропорційною системою, відкритими списками, забороною політичної теле- і радіореклами під час виборчої кампанії; ввести на законодавчому рівні вимогу до кандидатів у народні депутати і президенти пояснювати походження свого майна.

Підписанти декларації також виступають за публікацію практичних завдань конкурсантів і оцінку членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, забезпечення онлайн-трансляції співбесід і публічності того, як ВККС долає "вето" громадської Ради доброчесності.

Серед підписантів: колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький, Василь Гацько (ДемАльянс), Світлана Заліщук (ДемАльянс), Мустафа Найєм (ДемАльянс), Сергій Лещенко (ДемАльянс), Юрій Дерев'янко ("Воля"), Дмитро Добродомов ("Народний контроль"), Андрій Іллєнко (ВО "Свобода"), Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Давид Сакварелідзе ("Рух нових сил"), Віталій Шабунін (Центр протидій корупції), Дарія Каленюк (Центр протидій корупції), Микола Катеринчук (Європейська партія), Олена Шкрум (депутат фракції "Батьківщина").