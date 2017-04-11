Політика

09:37 11.04.2017

Порошенко проведе консультації щодо кандидатури на пост глави НБУ, якщо Гонтарева не змінить свого рішення - І.Луценко

Президент України Петро Порошенко хоче почути аргументацію глави Національного банку України Валерія Гонтаревої щодо її бажання піти у відставку, повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Звісно, він зустрінеться з Валерією Гонтаревою, обговорить з нею питання її відставки. В разі, якщо її аргументи будуть для нього прийнятними, якщо не вдасться знайти інший консенсус, то з фракцією обговорювалося, що він обов'язково проведе консультації щодо кандидатур, які можуть розглядатися на посаду, в разі, якщо Валерія Гонтарева все-таки вирішить піти з посади глави Національного банку ", - сказала вона журналістам у понеділок увечері біля будівлі Адміністрації президента, де відбувалося засідання фракції" Блок Петра Порошенко".

Раніше в понеділок, 10 квітня, глава Нацбанку В.Гонтарева повідомила, що подала президенту України П.Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки що не планується.

В.Гонтарева зазначила, що очікує кандидатури на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

Керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов повідомив, що В.Гонтарева виконуватиме свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ. Крім того, за його словами, на поточному пленарному тижні в порядку денному парламенту немає питання заслуховування звіту глави НБУ.

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