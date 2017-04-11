Питання переформатування уряду коаліція поки що не обговорює - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що парламентська коаліція поки не обговорює питання переформатування нинішнього складу уряду.

"Поки що коаліція таке питання не порушувала й не обговорювала. Наш уряд продовжує працювати. Як ви бачите, в нас є багато завдань, які ми повинні виконати в цьому році", - сказав В.Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що уряд 14 лютого спрямував свій звіт в український парламент, і українські депутати його розглядають, зокрема в комітетах.

"І коли парламент визначитися з його розглядом, ми прийдемо і відзвітуємо. Ми абсолютно відкриті до повної співпраці з народними депутатами України", - сказав В.Гройсман.