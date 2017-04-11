Гройсман не має наміру брати участь у президентських перегонах 2019 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у нього немає амбіцій брати участь в майбутніх президентських виборах.

"У мене є сенсаційне повідомлення: в 2019 році я буду брати участь в президентських виборах, як всі громадяни України - прийду і проголосую за кандидата в президенти. Інших намірів у мене немає. Я про це вже говорив", - сказав В.Гройсман в Києві на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок.