Політика

12:41 11.04.2017

Гройсман не має наміру брати участь у президентських перегонах 2019 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що у нього немає амбіцій брати участь в майбутніх президентських виборах.

"У мене є сенсаційне повідомлення: в 2019 році я буду брати участь в президентських виборах, як всі громадяни України - прийду і проголосую за кандидата в президенти. Інших намірів у мене немає. Я про це вже говорив", - сказав В.Гройсман в Києві на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок.

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