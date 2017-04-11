Політика

13:08 11.04.2017

Безвізовий режим з ЄС робить гострою необхідність візового режиму з РФ - Бурбак

Введення безвізового режиму з ЄС для українців актуалізувало необхідність запровадження візового режиму з РФ, вважають у парламентській фракції "Народний фронт" і закликають СБУ забезпечити безперебійну роботу системи з оформлення та видачі біометричних паспортів.

"З введенням безвізового режиму з Європейським Союзом гостро постає питання введення візового режиму з Російською Федерацією - країною агресором. "Народний фронт" послідовно вимагає цього важливого рішення", - сказав керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту у вівторок.

Він зазначив при цьому, що щодня державна міграційна служба видає 9-12 тис. біометричних паспортів.

"Народний фронт" звертається до Служби безпеки України і Держспецзв'язку: забезпечення безперебійного функціонування електронних систем оформлення і видачі біометричних документів громадян", - заявив політик.

М. Бурбак додав, що уряд має виділити додатково понад 200 млн грн на створення нових сервісних центрів для видачі паспортів та інших документів.

ВАЖЛИВЕ

ФРН і низка інших країн ЄС заблокували британську ідею про нові санкції проти РФ

Гройсман: Створення єдиної помісної церкви в Україні - фундаментальний процес для об'єднання країни

Спікер ВР не бачить необхідності переформатування Кабміну, задоволений роботою Гройсмана

Гройсман не має наміру брати участь у президентських перегонах 2019 року

Питання переформатування уряду коаліція поки що не обговорює - Гройсман

ОСТАННЄ

Нову партію "Основа", про яку заявляв Тарута, очолив координатор "Української бізнес-ініціативи" Ніколаєнко

Чехія підтримує санкції проти РФ до повного виконання Мінська

ВР розглядає законопроект про КС у 2-му читанні - потрібно вивчити майже 750 поправок

Порошенко на засіданні РНБО має намір порушити питання конфіскації вугілля з окупованого Донбасу - І.Луценко

Порошенко проведе консультації щодо кандидатури на пост глави НБУ, якщо Гонтарева не змінить свого рішення - І.Луценко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА