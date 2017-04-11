Безвізовий режим з ЄС робить гострою необхідність візового режиму з РФ - Бурбак

Введення безвізового режиму з ЄС для українців актуалізувало необхідність запровадження візового режиму з РФ, вважають у парламентській фракції "Народний фронт" і закликають СБУ забезпечити безперебійну роботу системи з оформлення та видачі біометричних паспортів.

"З введенням безвізового режиму з Європейським Союзом гостро постає питання введення візового режиму з Російською Федерацією - країною агресором. "Народний фронт" послідовно вимагає цього важливого рішення", - сказав керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту у вівторок.

Він зазначив при цьому, що щодня державна міграційна служба видає 9-12 тис. біометричних паспортів.

"Народний фронт" звертається до Служби безпеки України і Держспецзв'язку: забезпечення безперебійного функціонування електронних систем оформлення і видачі біометричних документів громадян", - заявив політик.

М. Бурбак додав, що уряд має виділити додатково понад 200 млн грн на створення нових сервісних центрів для видачі паспортів та інших документів.