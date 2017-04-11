Політика

13:13 11.04.2017

Спікер ВР не бачить необхідності переформатування Кабміну, задоволений роботою Гройсмана

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав ефективною роботу Володимира Гройсмана на посаді прем'єр-міністра і не бачить необхідності кадрових змін в складі уряду.

"Я думаю, що сьогодні мова не йде про жодні навіть кадрові зміни. На сьогодні команда працює злагоджено. Якщо буде потреба в кадрових змінах, думаю, прем'єр-міністр звернутися до парламенту, і ми це питання обговоримо", - сказав В. Гройсман журналістам в кулуарах парламенту у вівторок.

Спікер назвав роботу глави українського уряду ефективною та дієвою, а також позитивно оцінив рівень комунікації між Кабінетом міністрів і Верховною Радою.

"Я особисто оцінюю роботу прем'єр-міністра Гройсмана дуже позитивно. Вважаю, що його потенціал ще не вичерпаний... Я бачу сьогодні на посаді прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана як найбільш адекватну та ефективну особу", - сказав А.Парубій, відповідаючи на питання журналістів.

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