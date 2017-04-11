Гройсман: Створення єдиної помісної церкви в Україні - фундаментальний процес для об'єднання країни

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що створення єдиної помісної церкви в Україні є неминучим, фундаментальним для країни процесом.

"Що стосується зустрічі з Вселенським патріархом (Варфоломієм I - ІФ) - ми дійсно обговорювали низку питань... Я вважаю, що цей процес є незворотнім, і я б дуже хотів, щоб цей процес завершився об'єднанням України. Це надзвичайно важливо і фундаментально для нашої країни", - сказав В.Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента турецького видання щодо підсумків візиту до Туреччини.