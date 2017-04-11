ФРН і низка інших країн ЄС заблокували британську ідею про нові санкції проти РФ

Німеччина разом із низкою інших країн ЄС заблокували ідею глави МЗС Великої Британії Бориса Джонсона про введення додаткових санкцій проти РФ у зв'язку з подіями в Сирії, пише у вівторок сайт британської газети "Дейлі мейл".

"Німеччина і деякі інші країни ЄС не хотіли вживати відповідних заходів, наполягаючи на тому, що потрібно спочатку провести повномасштабне розслідування даних про застосування хімзброї в сирійській провінції Ідліб, в результаті якої загинуло безліч мирних жителів", - зазначає видання.

Газета нагадує, що в підсумку на саміті глав МЗС країн G7 в Італії у вівторок не було прийнято рішення про нові санкції.

Глава італійського МЗС Анджеліно Альфано, за повідомленням римських ЗМІ, пояснив, що саміт в м. Лукка в принципі не міг прийняти рішення про санкції, адже "не є органом, що займається такими питаннями".