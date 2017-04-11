Нову партію "Основа", про яку заявляв Тарута, очолив координатор "Української бізнес-ініціативи" Ніколаєнко

Нова політична партія, про створення якої раніше заявив народний депутат України (позафракційний), екс-голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута, отримала назву "Основа", її главою є політик і дипломат, координатор "Української бізнес ініціативи" Андрій Ніколаєнко, стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел, наближених до партії.

Як повідомила прес-служба партії, наразі розбудовується організаційна структура, а також триває підготовка до партійного з'їзду.

"Наша партія орієнтована на середній клас і ґрунтується на республіканській економічній моделі. Ми вважаємо, що саме середній клас - це основа української державності, майбутнє нашої країни", - цитує А. Ніколаєнка прес-служба політсили.

Політик висловив жаль через те, що середній клас практично знищений, хоча 42% українців зараховують себе до нього. "Наше перше завдання - це розвиток середнього класу. Народ має не лише ідентифікувати себе таким, але і його доходи мають відповідати цьому рівню. Друга мета - це створення сприятливих умов для його роботи. Саме так ми зможемо зміцнити економіку України", - поділився планами голова партії.

А. Ніколаєнко наголосив, що кандидатів на вибори будь-якого рівня обиратимуть "виключно демократичним шляхом - внутрішньопартійними виборами "праймеріз". "Ми входимо в робочих відносинах з консервативними і республіканською партіями США і Європи, і перейматимемо їхній досвід", - пояснив він.

За його словами, партія – "команда з людей, яким небайдужа доля України, які реально можуть змінювати ситуацію в країні, і вже зараз це роблять".

"Ми закликаємо всі здорові демократичні сили до об'єднання, і разом будувати нову Україну: з потужною економікою, ефективною державною системою і вільну від корупції", - резюмував А. Ніколаєнко.

У 2013-2014 рр. А. Ніколаєнко очолював Кіровоградську облдержадміністрацію, з березня до вересня 2014 року був першим заступником голови Донецької ОДА.

Раніше в квітні С. Тарута заявив про створення нової політичної партії, зазначивши, що вона буде насамперед ідеологічної і не буде "проектом Тарути".

"Ми створили нову політичну партію. Вона буде побудована на ідеологічних засадах консерватизму - це республіканська партія з головною цінністю - людина", - заявив він.