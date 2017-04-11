Політика

15:01 11.04.2017

Клімкін виступає за активізацію зусиль з ЄС з протидії російській пропаганді

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає за необхідне докладати спільних зусиль з Європейським Союзом для протидії російській пропаганді.

"Це про російську пропаганду та нетрадиційну війну проти всього простору ЄС. Тут, і це безумовно, моя позиція - треба робити більше в плані того, як протистояти російській пропаганді, створенню фейкових новин", - сказав він на спільній прес-конференції з главами МЗС Угорщини, Чехії та Словаччини у вівторок у Києві.

За словами П. Клімкіна, Росія витрачає величезні гроші, створюючи "паралельні реальності".

"Одна з позицій, яку ми обговорювали, - це наша взаємодія з простором ЄС. StratCom (Центр стратегічних комунікацій НАТО - ІФ) і ми дуже добре з ним співпрацюємо. ...Але справа в тому, як протистояти російській пропаганді. І це дуже важливо і для всього Східного партнерства, і ми обговоримо цю позицію завтра", - додав глава МЗС.

"Пізніше сьогодні ми вирушаємо до Варшави, щоб узяти участь у зустрічі міністрів "Вишеградської четвірки" та Східного партнерства. Там ми обговорюватимемо те, як привнести в ініціативу Східного партнерства можливість для країн, що бажають приєднання до європейського проекту", - розповів міністр.

П. Клімкін зазначив, що ця зустріч буде гарним механізмом для посилення партнерства між країнами, а також підтримкою для тих країн, які йдуть шляхом європейської інтеграції.

Як повідомлялося, 12 квітня глава МЗС України П. Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки" (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина).

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