Політика

16:09 11.04.2017

Словаччина підтримує Мінські угоди та "нормандський формат"

Міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Мирослав Лайчак (Miroslav Lajčák) висловив повну підтримку Мінським угодам та "Нормандській четвірці" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми підтримуємо Мінські угоди та "нормандський формат" як головний майданчик. Немає особливого прогресу в "нормандському форматі", і ми говорили про те, як можемо допомогти нормандській групі розпочати повну імплементацію Мінських угод... Мінські угоди - це єдиний план, який є", - сказав він на спільній прес-конференції з главами МЗС України, Чехії та Угорщини в Києві у вівторок.

М.Лайчак висловив тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України. "Позиція світової спільноти ясна та єдина - невизнання окупації Криму, а також у здійсненні тиску на Росію", - уточнив він.

Міністр також висловив сподівання на якнайшвидше отримання Україною безвізового режиму, переваги якого зможуть оцінити не лише туристи, а й підприємці. Він також розповів, що на зустрічі міністри обговорили ситуацію на Донбасі та прогрес реформ, зокрема антикорупційної.

ВАЖЛИВЕ

Спікери парламентів країн Карпатського регіону зустрінуться в червні в Трускавці - Парубій

Порошенко провів телефонні консультації з Тиллерсоном

Клімкін виступає за активізацію зусиль з ЄС з протидії російській пропаганді

ФРН і низка інших країн ЄС заблокували британську ідею про нові санкції проти РФ

Гройсман: Створення єдиної помісної церкви в Україні - фундаментальний процес для об'єднання країни

ОСТАННЄ

Посол Китаю презентував журнал, присвячений 25-річчю дипвідносин з Україною

"Батьківщина" не голосуватиме за законопроект про КС у разі неприйняття їхніх поправок – Власенко

Саміт G7 констатував складнощі з виконанням Мінських домовленостей щодо України

Глави МЗС G7 вважають РФ здатною допомогти у вирішенні конфлікту в Сирії, закликають її вплинути на Асада

Будапешт виступає за можливість подвійного громадянства угорців в Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА