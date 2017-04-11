Словаччина підтримує Мінські угоди та "нормандський формат"

Міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Мирослав Лайчак (Miroslav Lajčák) висловив повну підтримку Мінським угодам та "Нормандській четвірці" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми підтримуємо Мінські угоди та "нормандський формат" як головний майданчик. Немає особливого прогресу в "нормандському форматі", і ми говорили про те, як можемо допомогти нормандській групі розпочати повну імплементацію Мінських угод... Мінські угоди - це єдиний план, який є", - сказав він на спільній прес-конференції з главами МЗС України, Чехії та Угорщини в Києві у вівторок.

М.Лайчак висловив тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України. "Позиція світової спільноти ясна та єдина - невизнання окупації Криму, а також у здійсненні тиску на Росію", - уточнив він.

Міністр також висловив сподівання на якнайшвидше отримання Україною безвізового режиму, переваги якого зможуть оцінити не лише туристи, а й підприємці. Він також розповів, що на зустрічі міністри обговорили ситуацію на Донбасі та прогрес реформ, зокрема антикорупційної.