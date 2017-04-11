Політика

16:19 11.04.2017

"Батьківщина" не голосуватиме за законопроект про КС у разі неприйняття їхніх поправок – Власенко

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за законопроект про Конституційний суд України, якщо парламент не підтримає поправки, що значно змінюють його зміст, заявляє народний депутат від цієї фракції Сергій Власенко.

"Депутати фракції "Батьківщина" підготували низку поправок, щоб виправити очевидні нісенітниці цього закону, але, на жаль, сесійний зал не підтримує цих поправок... Якщо наші поправки не будуть прийняті, ми не будемо голосувати за цей закон, ми не будемо допомагати Петру Порошенку (президенту України - ІФ) узурпувати владу і узурпувати контроль над Конституційним судом України", - сказав С. Власенко на брифінгу у вівторок.

За словами депутата, якщо закон буде прийнятий без запропонованих "Батьківщиною" поправок, то Конституційний суд не зможе відновити до себе довіру громадян. Він зазначив, що "з незалежного органу юстиції Конституційний суд перетвориться на річ у собі" і залишиться "судом "чого забажаєте".

Він також розкритикував норми законопроекту, що вносять зміни "до абсолютно інших законів", таких як закон "Про нотаріат", закон "Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини" (щодо процедур його призначення).

"Це абсолютно неприпустимо. Таким чином намагаються шахрайським способом протягнути зміни до інших законів", - вважає С. Власенко.

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