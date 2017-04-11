Посол Китаю презентував журнал, присвячений 25-річчю дипвідносин з Україною

Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей зазначає, що зустріч президента України Петра Порошенка та глави КНР Сі Цзіньпіна в січні цього року в Давосі дала сигнал для подальшого розвитку українсько-китайських відносин.

"Холодна зима вже минула, і зараз ми вітаємо енергійну весну так само, як і на обкладинці спеціального випуску цього журналу зафіксована зустріч глав наших держави в Давосі, що вказує напрям подальшому розвитку відносин між Україною та Китаєм", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, присвяченій презентації спецномера журналу "Україна - Китай" з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Я сподіваюся, що представники всіх кіл, які докладають зусиль для розвитку цих відносин, отримають цей сигнал, скористаються цією можливістю, щоб сприяти розвитку відносин між країнами в новому році", - додав посол.

Він зазначив, що цей номер журналу є дуже змістовним і містить огляд усієї 25-річної історії українсько-китайських відносин.

Ду Вей також повідомив, що з 24 по 30 квітня в Українському домі відбудеться тиждень культурного обміну між Китаєм та Україною. "На цьому заході буде представлена традиційна китайська культура: шовк, фарфор, медицина, твори мистецтва, музика. Буде також організовано бізнес-форум", - розповів він.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що нині для України взаємодія з Китаєм стає дуже важливою. "Можливо, одним із найбільш важливих напрямів для реалізації потенціалу українсько-китайських відносин, стратегічного партнерства між країнами є створення дієвої інфраструктури забезпечення цих відносин, створення дієвих інститутів, які дадуть змогу реалізувати наявний потенціал, навіть попри мінливі обставини", - вважає він.

Журнал "Україна - Китай" є спільним виданням Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України та Української асоціації китаєзнавців, виходить із 1999 року. З 2017 року журнал стане періодичним.

У спецномері представлено широкий спектр думок про історію та сучасний стан українсько-китайських відносин.