Політика

17:38 11.04.2017

Вашингтон не допустить пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії - Тіллерсон у розмові з Порошенком

Державний секретар Рекс Тіллерсон напередодні американсько-російських переговорів у Москві наголосив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком на недопустимості пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії.

"Керівник зовнішньополітичного відомства США наголосив, що Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії", - повідомляє прес-служба президента України у вівторок.

Згідно з повідомленням, держсекретар Р.Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню.

У свою чергу президент України П.Порошенко подякував співрозмовнику за підтримку України в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі та невизнання анексії Криму.

"Петро Порошенко також наголосив, що сьогодні Україна і США разом захищають демократичні цінності, які об'єднують наші країни, тому санкції мають бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України", - повідомили в прес-службі.

Співрозмовники також домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Р.Тіллерсона до Москви.

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