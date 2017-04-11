Київ заявляє про підтримку ініціатив Польщі щодо посилення центральної Європи

Українська сторона заявляє про підтримку ініціатив Польщі, спрямованих на посилення ролі країн центральної та східної Європи.

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, про це йшлося на XXVI засіданні Консультаційного комітету президентів України та Польщі під головуванням заступника голови Адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва та державного секретаря - керівника канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерського, що відбулася в Києві у вівторок.

Окрему увагу було приділено співпраці за лінією "Адріатика - Балтика - Чорне море".

Сторони також обговорили подальшу підтримку з боку Польщі у питанні введення безвізового режиму між Україною і ЄС та поглиблення співробітництва в рамках Східного партнерства.

Сторони відзначили важливість збереження режиму економічних санкцій проти РФ до повного виконання нею узятих на себе зобов'язань у рамках Мінського процесу і повне відновлення територіальної цілісності України. Було досягнуто домовленість щодо подальшої координації зусиль для консолідації міжнародного співтовариства та надання практичної підтримки у протидії російської агресії і відновлення територіальної цілісності.

Учасники засідання рішуче засудили збройний напад на Генеральне консульство Польщі в Луцьку наприкінці березня. Українська сторона повідомила польській про заходи щодо якнайшвидшого розслідування інциденту. "Сторони дійшли згоди, що такі провокації жодним чином не мають позначитися на дружніх партнерських відносинах між Україною і Республікою Польща", - йдеться в повідомленні.

К. Єлісєєв і К. Щерський обговорили проект Дорожньої карти з питань примирення українського і польського народів і домовилися підготувати її до підписання президентами України і Польщі найближчим часом. "Основна мета цього документа - забезпечення конструктивного характеру двостороннього діалогу та сприяння процесу порозуміння між двома народами для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Польщею", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено питанню створення українсько-польського Центру добросусідства.

Сторони відзначили важливість уникнення політизації питань історичного минулого двох народів та зосередження уваги громадськості обох країн на позитивних прикладах в історії українсько-польських взаємин.