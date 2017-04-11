Кабмін Гройсмана "непотоплюваний", оскільки у коаліції немає голосів для призначення нового уряду - Льовочкін

Кабінет Міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом працюватиме ще тривалий час, оскільки у коаліції немає необхідної більшості голосів для призначення нового складу уряду, вважає заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін.

"Це (Кабінет Міністрів - ІФ) абсолютно непотоплювана річ у нинішніх умовах, тому що такі ігри влада, коаліція в Раді можуть собі дозволити лише у разі, коли у них є 226. Коли немає 226 - прем'єр сидітиме вічно, тому що вони вагатимуться і боятимуться втратити владу", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Водночас С.Льовочкін висловив думку, що призначення нового глави Національного банку України після відставки Валерії Гонтаревої не змінить ситуації в банківсько-фінансовій сфері країни, тому що змінювати необхідно в цілому економічну політику держави.

"Це (зміна глави Нацбанку - ІФ) ні до чого не приведе. Я до цього ставлюся дуже скептично, як і до самої глави Національного банку, яка на своїй посаді пропрацювала кілька років, так і до можливих наступників", - сказав народний депутат.