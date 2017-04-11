ВР відхилила законопроект про Конституційний Суд

Верховна Рада України відхилила законопроект "Про Конституційний Суд України" (№5336-1), який депутати розглядали у вівторок у другому читанні.

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій чотири рази ставив цей документ на голосування для направлення його в комітет на повторне друге читання, але депутатам так і не вистачило голосів для ухвалення цього рішення.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", обговорення цього законопроекту в сесійній залі парламенту тривало цілий робочий день – з 10:00 до 17:15, після чого А.Парубій запропонував проголосувати за законопроект у цілому, однак ця пропозиція набрала лише 179 голосів (для ухвалення позитивного рішення необхідно щонайменше 226 голосів "за").

Після цього спікер ВР кілька разів ставив на голосування пропозицію відправити законопроект до профільного комітету для підготовки до повторного другого читання. Але і ця пропозиція не набрала більше ніж 223 голоси парламентарів.

Таким чином цей законопроект вважається відхиленим.

Закон регулює порядок організації та діяльності Конституційного Суду (КС), статус суддів КС, підстави та порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.

Цей документ визначає, що Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Основного закону, вирішує питання про відповідність Конституції законів України та інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України. Закон розширює повноваження Конституційного Суду і надає йому право розглядати конституційні скарги, давати висновки щодо відповідності Конституції України питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

З конституційною скаргою до КС може звернутися людина, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Закон обумовлює, що представництво суб'єкта права на конституційну скаргу в КС може здійснювати виключно адвокат.

Згідно з перехідними положеннями, для надання експертної допомоги в провадженнях за конституційними скаргами в Конституційному Суді тимчасово, до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.

Закон змінює організаційну структуру КС: у складі суду діятимуть Велика палата - усі 18 суддів, два сенати - по 9 суддів у кожному і 6 колегій - по 3 судді в кожній.

Передбачається, що суддів КС обиратимуть за конкурсом. Конкурсні комісії для відбору суддів формуватиме президент, Верховна Рада та з'їзд суддів.

За словами голови комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича, згідно із законом конкурс на вакантні посади суддів КС проводиться в межах двох місяців.

Суддею КС може бути громадянин України, який володіє українською мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності щонайменше 15 років. Суддів призначатимуть на дев’ять років без права бути призначеними повторно.

Суддя КС має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілках, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Закон визначає, що посадовий оклад судді КС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Крім того, судді КС виплачується щомісячна доплата за вислугу років на цій посаді в розмірі: за наявності стажу більше двох років - 20%, більше чотирьох років - 30%, більше семи років - 40% посадового окладу судді КС. Закон передбачає і надбавки до окладу суддям КС за наукові ступені.

За словами одного з авторів законопроекту Сергія Алєксєєва (фракція "Блок Петра Порошенка"), розмір окладу судді становитиме близько 120 тис. грн, водночас депутат Віктор Пинзенник ("БПП") стверджує, що з усіма надбавками суддя КС отримуватиме 300 тис. грн на місяць.

Як повідомив Р.Князевич під час обговорення документа, закон набуває чинності одразу після його опублікування в офіційних виданнях.