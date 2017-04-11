Порошенко обговорив із главами МЗС Угорщини, Чехії та Словаччини збереження санкцій проти РФ та взаємодію в рамках НАТО

Президент України Петро Порошенко обговорив із главами міністерств закордонних справ Угорщини, Чехії та Словаччини важливість збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії та розширення взаємодії у рамках НАТО.

Як повідомляє прес-служба президента України, П.Порошенко у вівторок у Києві провів зустріч із міністрами закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком, Угорщини Петером Сійярто та Чехії Любомиром Заоралеком, під час якої сторони обговорили хід імплементації Мінських домовленостей та розвиток подій на Донбасі.

"Йшлося про важливість дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу та відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

У контексті європейської проблематики керівники зовнішньополітичних відомств Словаччини, Чехії та Угорщини висловили підтримку євроінтеграційним прагненням України.

"Співрозмовники вітали схвалення Європейським парламентом резолюції щодо скасування візового режиму для українців", - зазначили в прес-службі.

Окрему увагу було приділено розширенню взаємодії у рамках НАТО та регіональної співпраці України з країнами "Вишеградської четвірки", головування в якій з 1 липня 2017 року перебирає на себе Угорщина.