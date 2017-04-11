В Європі не може бути безпеки, доки РФ не припинить войовничої зовнішньої політики - МЗС України щодо комюніке G7

Міністерство закордонних справ України вітає спільне комюніке країн Великої сімки (G7), яке підтверджує їхню рішучість у спонуканні Російської Федерації до припинення агресії проти України.

"Україна вітає схвалення міністрами закордонних справ країн Великої сімки спільного комюніке, що засвідчує їхню повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також їхню рішучість у спонуканні Російської Федерації до припинення агресії проти України", - йдеться в заяві МЗС України щодо спільного комюніке глав МЗС країн G7, поширеній прес-служба відомства у вівторок.

Київ зазначає, що в Європі не може бути безпеки та стабільності, доки Росія не припинить войовничої зовнішньої політики, що має на меті змінити кордони та відновити сфери впливу, що існували за часів холодної війни.

"Лише повне дотримання міжнародного права та імплементація укладених угод може привести до мирного врегулювання конфліктів", - йдеться в заяві.

МЗС України також наголошує, що Російська Федерація несе повну відповідальність за погіршення безпеки та жахливу ситуацію у сфері прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму.

"Ми вітаємо підтвердження з боку Великої сімки позиції щодо засудження спроби незаконної анексії Росією АР Крим та м. Севастополя, яка призвела до репресій, численних порушень прав людини, а також дискримінації кримських татар та етнічних українців. Росія як держава-окупант має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом. Зокрема, вона має забезпечити повну повагу до прав людини в окупованому Криму", - йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України переконане, що мілітаризація Кримського півострова та його використання в інтересах військових операцій РФ у Сирії становить серйозну загрозу європейській безпеці. "Така практика також йде врозріз із міжнародними зусиллями, спрямованими на мирне врегулювання на Близькому Сході", - зазначають у Києві.

МЗС України також вітає визнання главами МЗС країн G7 того, що Росія має припинити вогонь, вивести війська з території України та повернути контроль Києва над державним кордоном. "Ми відзначаємо і цінуємо позицію Великої сімки щодо продовження санкцій до того часу, поки Росія не залишить українську землю", - йдеться в заяві.

Зазначено також, що країн G7 визнали прогрес України в процесі здійснення реформ.

Як повідомлялося, 11 квітня під час саміту в місті Лукка (Італія) глави МЗС країн G7 визнали, що процес врегулювання ситуації на сході України стикається з серйозними труднощами.

Як повідомило агентство "Блумберг" із посиланням на слова глави МЗС Італії Анджеліно Альфано, учасники саміту констатували "складність і пробуксовування" в тому, що стосується виконання Мінських домовленостей.